Sedicenne si sente male a scuola: sospetta assunzione di droghe

UDINE - Una ragazzina di 16 anni, studentessa in un istituto di Udine,neldella. Si sospetta una lieve intossicazione dovuta all'assunzione di sostanze. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la minore potrebbe aver fumato uno spinello prima di sentirsi male. Soccorsa, è stata accompagnata in pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni non hanno destato preoccupazione. Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri.