In casa 3kg di stupefacenti, nel frigo 21 mila euro: 27enne in manette

MONFALCONE - Via vai di giovani nell'appartamento di un 27enne di Monfalcone la Polizia scopre 3 kg di stupefacenti. Nel pomeriggio del 16 dicembre quando gli agenti del Commissariato di Monfalcone hanno perquisito un appartamento del centro, hanno dovuto bloccare il giovane che stava cercando una rocambolesca fuga dal cornicione del condominio. All’arrivo della Polizia, G.A. ventisettenne, nato a Trieste, pregiudicato, attualmente in attesa di occupazione, si è rifiutato di aprire per poi cercare di fuggire da una finestra. Tentativo andato a vuoto poiché, una volta forzata la porta d’ingresso, gli agenti sono riusciti a bloccarlo sul cornicione dal quale stava per raggiungere il giardino condominiale. Riportato all’interno dell’appartamento, l’uomo ha opposto violenza e resistenza, minacciando gli agenti e sferrando calci e pugni finché è stato ammanettato e arrestato. Nel cortile sotto la finestra sono stati rinvenuti alcuni involucri contenenti notevoli quantitativi di marijuana ed un bilancino di precisione; la minuziosa perquisizione all’appartamento ha poi permesso di rinvenire e sequestrare, nascosti anche nel frigorifero, considerevoli quantitativi di droga di vario tipo ed una grossa somma di denaro.Nello specifico, si tratta di un totale di oltre 3 kg di cannabinoidi (di cui 2 kg di marijuana ed 1 kg di hashish), 230 g di cocaina ed una somma di circa 21 Mila euro in banconote di vario taglio nonché diversi strumenti per la pesatura, il taglio ed il confezionamento delle singole dosi da cedere. Inoltre sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro tre ordigni pirotecnici di grosse dimensioni, di vietata detenzione, sui quali sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza e la pericolosità. G.A. su disposizione del Sostituto Procuratore Ilaria Iozzi, è stato associato presso la Casa Circondariale Angiolo Bigazzi di Gorizia; Venerdì scorso il G.I.P. del Tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto disponendo il provvedimento della custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo.

