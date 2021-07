Ordina la droga dello stupro in Olanda: arriva il pacco e lui viene arrestato

UDINE - Un cittadino italiano di 42 anni, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dalla Polizia per essersi fatto consegnare un pacco in arrivo dall'Olanda contenente un flacone da un litro della cosiddetta droga «dello stupro». E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di ecstasy liquida. L'indagine della Squadra Mobile di Udine è cominciata giovedì scorso quando si è appreso dell'arrivo di un pacco sospetto all'indirizzo dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Intervenuti al momento della consegna da parte del corriere, i poliziotti hanno aperto il pacco davanti al destinatario trovando al suo interno un flacone di plastica contenente un liquido che, dopo l'accertamento chimico e strumentale in laboratorio effettuato dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Padova, è risultato quasi interamente composto da acido gamma butirrolattone (Gbl), comunemente chiamato droga 'dello stuprò in quanto più volte è stato impiegato per eliminare i freni inibitori delle vittime, fino allo stordimento. Durante una successiva perquisizione, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato anche un altro flacone di minori dimensioni in cui vi era contenuta una parte del liquido simile a quello appena ricevuto dallo spedizioniere (riconducibile a un precedente acquisto), alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Udine. L'arresto è stato convalidato ieri dal gip del Tribunale di Udine che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.