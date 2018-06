Coltelli a serramanico e droga in bella vista nell'auto: due nei guai

di Paola Treppo

TARVISIO e PORDENONE - Nella Punto unper farsi una "" al volo. Se ne va tranquillamente in giro per la Val Canale a volante di una Fiat Punto con appoggiato sulla plancia aperta del cruscotto un piccolo kit da viaggio per prepararsi una "canna"; è quanto hanno verificato nella serata di ieri, 4 giugno, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di, comandata dal capitano Robert Irlandese.I militari dell'Arma hanno intimato l'alt all'autista dell'utilitaria che, nel consegnare i documenti personali, è rimasto incurante del fatto di aver lasciato in bella vista sul cruscotto un grinder con accanto i resti del tabacco e di qualche foglia esiccata di marijuana.Il tutto, però, non è però sfuggito ai carabinieri che l'hanno subito sequestrato insieme a unVictorinox della lunghezza di 16 centimetri, lasciato appoggiato accanto al grinder. Al conducente, un 45enne residente in provincia di, è stataimmediatamente laÈ stato anche segnalato come consumatore di stupefacenti alla Prefettura di Udine e denunciato a piede libero per il porto abusivo di arma. I controlli da parte del Radiomobile di Tarvisio sono proseguiti nel corso della serata di ieri intensificando le verifiche sul flusso in entrata e uscita dal territorio nazionale. Nel corso di un controllo a un furgone con targa polacca hanno rinvenuto all'interno dell'abitacolo nelle immediate disponibilità del conducente un coltello a serramanicodella lunghezza di 21 centimetri. L'autista del veicolo, un cittadino polacco di 47 anni è stato denunciato per il porto abusivo di arma.