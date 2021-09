Trovato con un chilo di hashish nascosto nel doppiofondo dell'auto, in manette negoziante di 42 anni

UDINE - Un uomo, 42 anni, titolare di un esercizio commerciale di Lignano Sabbiadoro, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Udine dopo essere stato sorpreso con circa un chilo di hashish nell'ambito di un'operazione diretta al contrasto del traffico di stupefacenti. Nell'operazione sono stati sequestrati anche 2.030 euro in contanti. L'uomo è stato controllato dai finanzieri, con il supporto di un'unità cinofila, mentre alla guida della propria auto si trovava all'ingresso della località balneare.

Lo stupefacente era nascosto in un doppio fondo ricavato lungo il tunnel centrale della plancia del veicolo. Le perquisizioni, svolte in seguito con il supporto dei carabinieri, al domicilio e nel negozio del fermato hanno consentito di rinvenire altri 70 grammi di stupefacente, per un totale complessivo di un chilo e 63 grammi, oltre al denaro contante ritenuto sospetto provento dell'attività illecita. La droga, frazionata, avrebbe permesso di ottenere circa 6.000 dosi, pari a un valore di circa 60.000 euro.