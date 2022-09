Sorpreso in bici mentre cede coca: 18enne butta via tre involucri ma la polizia lo arresta, è in carcere

UDINE - Un cittadino afghano di 18 anni è stato arrestato dalla squadra volanti della Questura di Udine per detenzione illecita e cessione di cocaina. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti lo hanno notato in sella a una bicicletta mentre confabulava con un altro uomo, che gli aveva appena consegnato del denaro.

Il ragazzo, vedendo la polizia, si è liberato di tre piccoli involucri, poi rivelatisi tre dosi confezionate di droga: in totale gli sono stati sequestrati 14 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, oltre a 400 euro in contanti, ritenuti provento di cessioni precedenti. Il Gip ha convalidato l'arresto e, valutati i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza dell'esigenza cautelare di impedire la reiterazione del reato, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.