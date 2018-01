â€‹Donna trovata morta carbonizzata: a dare l'allarme il vicino di casa

di Paola Treppo

UDINE - Una donna è stata trovata, completamente, in una casa di Beivars a, nella mattina di oggi, venerdì 26 gennaio. Non è ancora ben chiaro cosa sia successo all'interno dell'abitazione; è possibile che si sia sviluppato une che la donna sia stata raggiunta da un tizzone ardente ma al momento resta solo una ipotesi. Si tratta di una anziana di 72 anni, Rosetta Quagliatini. Ex infermiera, viveva da sola.Il terribile rinvenimento non è stato preceduto, infatti, da un allarme per rogo scattato della notte; è possibile quindi che lesi siano estinte autonomamente e che la donna sia mortae per le gravissime. Dall'esterno della casa, infatti, non si notano segni di incendio o annerimenti causati dal fumo di combustione. A dare l'allarme, alle 7 e mezza di oggi, è stato il vicino di casa. La donna è stata trovata morta vicino a una credenza, non lontano da una vecchia stufa. Le stanze della casa sono apparse in disordine. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del Comando di Udine e i carabinieri del Radiomobile di Udine per tutti gli accertamenti e per fare chiarezza sul tragico decesso.