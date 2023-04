UDINE - Drammatico soccorso, nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile, a Percoto di Pavia di Udine per portare aiuto a una donna di 53 anni che è stata trovata a terra, ferita, nel bagno di un'abitazione. I medici e gli infermieri hanno tentato ogni azione possibile per far riprendere i sensi alla signora. Al termine delle manovre di rianimazione, che si sono protratte a lungo, non si è però potuto far altro che constatarne il decesso. Non è ancora chiaro se la donna sia caduta a seguito di un improvviso malore e abbia battuto la testa o se la causa della morte possa essere ricondotta proprio al grave trauma riportato nella caduta. Al momento non è possibile stabilire con certezza l'accaduto. Le prime verifiche condotte sul posto dal medico legale e anche successivamente durante l'esame esterno del corpo , comunque, farebbero propendere gli investigatori per l'ipotesi di un decesso avvenuto per cause naturali. Per chiarire l'accaduto la Procura della Repubblica, nei prossimi giorni, disporrà l'autopsia.



INFORTUNIO

Un uomo di 60 anni di età è stato soccorso per una caduta da una pianta, nel giardino di un'abitazione di Mereto di Tomba. L'uomo, che stava potando la pianta, è caduto da un'altezza di circa 5 metri, riportando diversi traumi tra cui uno al torace e uno alla testa. A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano con in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico di emergenza/Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo, in codice giallo, conferite piuttosto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.



INCIDENTE

Incidente frontale questa mattina a Qualso di Reana del Rojale. Lo scontro ha coinvolto due auto e le persone che occupavano i veicoli sono riuscite a uscire autonomamente dagli abitacoli. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento. Due delle persone coinvolte nello scontro sono state prese in carico dai sanitari e sono state trasportate in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per la cura di ferite non gravi. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.