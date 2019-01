Quarantenne investita da un'auto â€‹mentre attraversa la strada: gravissima

UDINE - Una donna, di circa 40 anni, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'incidente si è verificato intorno alle 6.30 di stamani in via Baldasseria Bassa a Udine. L'automobilista, un cittadino nigeriano di 38 anni, si è fermato a prestare soccorso, ma le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Trasferita in ospedale a Udine è ricoverata nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi. La Polizia sta cercando di verificare l'identità della donna. Potrebbe trattarsi di una cittadina sudamericana.

