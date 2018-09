Il ricercato ha un’età compresa tra i sei e i dieci anni. Segni particolari: possiede un monopattino. E proprio mentre sfrecciava sul suo mezzo in piazza della Repubblica a Monfalcone si è scontrato con un’anziana di 95 anni. Che è caduta e si è fratturata un femore: le sue condizioni sono gravi e oggi è stata operata. Ma il bambino, al momento, non si sa chi sia e dunque è difficile risalire all’identità dei genitori.



RAMANZINA

L’incidente è avvenuto sabato mattina nella piazza della cittadina friulana, particolarmente affollata poiché si svolgeva il Road Live, raduno dei bikers. L’intera sequenza è stata ripresa dalle immagini di sicurezza, visionate dagli agenti del commissariato che si stanno occupando del caso. Nei filmati si vede un bambino tra i sei e i dieci anni che, a bordo del suo monopattino finisce addosso all’anziana. Subito dopo l’impatto lo spericolato conducente viene fermato da una donna e i due parlano per alcuni minuti. Forse lei lo riprende per ciò che ha fatto e probabilmente non è la madre: finita la ramanzina, infatti, lei se ne va lasciando il piccolo da solo. Poco dopo anche il bambino si allontana dalla piazza. Ora, grazie alle telecamere e al racconto dell’anziana ascoltata dal letto dell’ospedale, cercano di risalire all’identità del bambino e soprattutto dei genitori, che in caso di denuncia per lesioni da parte della vittima rispondono davanti alla legge per conto del minore.

