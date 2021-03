Controlli in un locale del centro, donna filma la polizia e rifiuta di indossare la mascherina

UDINE - Una donna, di 40 anni, residente in provincia di Udine, è stata denunciata e sanzionata dalla Polizia per aver violato le normative anticovid e per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità agli agenti. È successo giovedì sera durante un'attività di controllo a un locale del centro storico. Gli agenti l'hanno notata poco distante mentre, senza mascherina, filmava con lo smartphone l'attività di polizia. La donna ha quindi rifiutato di aderire alle loro ripetute richieste di indossare il dispositivo di protezione individuale e di mantenere il distanziamento dagli altri presenti. La donna ha rifiutato anche di fornire le proprie generalità. Accompagnata in Questura per l'identificazione, è stata quindi denunciata e sanzionata.

Nel corso dei controlli anti-covid la Polizia ha applicato altre 8 sanzioni per mancato rispetto della normativa, tra cui a un udinese di 40 anni che, ubriaco e senza mascherina, ha inveito contro gli agenti di una pattuglia delle volanti, offendendoli e minacciandoli di morte. L'uomo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Denunciato per oltraggio anche un giovane di 20 anni che si trovava con lui e 6 cittadini italiani residenti in Veneto, sorpresi dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano a bordo di due auto nella zona di Palmanova e che non sono stati in grado di fornire alcuna giustificazione per il loro spostamento fuori regione.