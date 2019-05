Cadavere di donna affiora nel fiume, giallo a San Giorgio

UDINE - Il corpo di una donna di mezza età è stato trovato nel pomeriggio nelle acque del fiume Aussa Corno a San Giorgio di Nogaro ( Udine). Il cadavere della donna è stato recuperato dai Carabinieri della Compagnia di Latisana e dai Vigili del Fuoco.



È in corso la sua identificazione. Al momento non si configurerebbero ipotesi legate a reati.



Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso.

