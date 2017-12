«Nonno caro, fatti abbracciare!» e l'avvenente signora gli ruba i soldi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOFORMIDO (Udine) - «Nonno caro, fatti abbracciare!» e l'avvenente donna gli porta viapreso per i fondelli e derubato alle porte dinel fine settimana. Era sabato pomeriggio 2 dicembre quando l'uomo, che stava facendo una passeggiata, è stato avvicinato da una donna aLei, piena di entusiasmo e con modi di fare gentili e cortesi, ha finto di essere una sua: «Ma non ti ricordi di me? Nonno, fatti!». La solita tecnica usata da chi vuole carpire la fiducia delle persone anziane che si trovano improvvisamente al centro dell'attenzione, in un certo senso coccolate, per finire poi derubate dei loro beni. La ladra, una donna avvenente, ha così stretto forte la sua vittima in un caloroso abbraccio e, nel farlo, ha infilato in un attimo la mano della giacca dello sfortunato, rubandogli ildove custodiva i suoi documenti, i soldi in contanti per circa cento euro, e altri effetti personali.Lui non si è accorto di nulla e la malvivente lo ha salutato cordialmente, ma di corsa, per poi allontanarsi veloce dal marciapiede, dileguandosi per le vie del paese. L'anziano, che stava ancora cercando di capire, un po' frastornato, chi fosse quella sua vecchia parente così, si è poi accorto che gli mancava il portafoglio. Allora ha compreso di essere stato. Ha avvisato i parenti che lo hanno accompagnato dai carabinieri di Campoformido per denunciare l'accaduto.