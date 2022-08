Tragico incidente in Alta Val Dogna: auto precipita in un dirupo, una vittima

DOGNA (UDINE) - Un'auto è precipitata in un dirupo nella zona di Pian dei Spadovai, in Alta Val Dogna (Udine). L'allarme è stato lanciato questa mattina ma l'incidente potrebbe essere accaduto nelle ore precedenti. Sul posto sono giunti gli uomini delle stazioni di Cave del Predil e Moggio Udinese del Soccorso alpino e speleologico Fvg assieme a Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, nell'abitacolo ci sarebbe almeno una vittima: si stanno ispezionando anche le zone attigue all'uscita di strada per escludere la presenza di altre persone coinvolte.