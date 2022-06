Dm Elektron dichiarata fallita, a rischio 40 posti di lavoro

UDINE - L'azienda friulana DM Elektron Spa di Buja (Udine), produttrice di schede elettroniche, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Udine, che un mese fa non aveva omologato il concordato e che ha nominato giudice delegato Gianmarco Calienno e curatore fallimentare Sante Casonato. Lo hanno comunicato oggi, 20 giugno 2022, i sindacalisti David Bassi della Fiom Cgil e Pasquale Stasio della Fim Cisl, che hanno raccolto le preoccupazioni dei 40 dipendenti, per i quali la cassa integrazione straordinaria guadagni scade il 27 giugno.

«La decisione del tribunale complica una vicenda di fallimento già molto complessa - commenta Bassi - ma la priorità ora è capire se ci sono prospettive per dare continuità di reddito ai lavoratori che rischiano di restare senza cigs tra pochi giorni». Analoghe preoccupazioni vengono espresse da Stasio, che ha ricordato che «spetterà ora al curatore fallimentare decidere se dare prosecuzione all'attività o se chiuderla subito». Lo scorso gennaio la DM Elektron, già in forte difficoltà, ricordano i sindacati, «aveva iniziato a riavere qualche prospettiva con l'arrivo della veronese Exor Ems, azienda che aveva preso in affitto l'attività e si era impegnata a rilevarla a patto che il concordato presentato dalla proprietà, cioè l'imprenditore Dario Melchior, fosse stato omologato dall'ufficio giudiziario». «La mancata omologazione e la dichiarazione di fallimento rendono il futuro decisamente incerto», concludono i sindacalisti, annunciando che «a stretto giro incontreranno le Rsu e auspicabilmente tutte le parti coinvolte nella vicenda».