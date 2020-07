Foto con la divisa da SS: bufera su Gabrio Vaccarin, consigliere comunale a Nimis

NIMIS (UDINE) - Una foto che circolerebbe da settimane sui cellulari. È quella che ritrae Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Nimis in divisa da SS con un ritratto di Adolf Hitler alle spalle.



Il consigliere comunale di Nimis, Gabrio Vaccarin, non è iscritto a Fratelli d'Italia. Lo ha precisato il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia per il Friuli Venezia Giulia Walter Rizzetto. Secondo alcune fonti si tratterebbe di una foto scattata in occasione di una festa di Carnevale. «Ma ciò non toglie - osserva Rizzetto - che io nemmeno a Carnevale vestirei con quella divisa e quei simboli, che non appartengono né a me né al movimento politico che rappresento in Friuli Venezia Giulia». Rizzetto, in una nota congiunta con il coordinatore provinciale Gianni Candotto, spiega di «aver appreso da qualche ora dell'esistenza» della foto che «pare risalga a un Carnevale del 2010 e ritrae Vaccarin in abiti che richiamano un periodo storico fortunatamente concluso. È d'obbligo precisare che il consigliere, non iscritto a Fdi, è stato eletto nel 2016 in una nostra lista. Abbiamo comunque chiesto a Vaccarin di togliere immediatamente il nome di Fratelli d'Italia al gruppo consiliare del Comune di Nimis. Non possiamo prendere ulteriori provvedimenti in quanto, si ribadisce, non è un nostro iscritto. Se avessimo appreso prima di questa vicenda - concludono - avremmo fatto le dovute valutazioni in modo tempestivo».



« Davvero indecente che un consigliere comunale del Friuli eletto nelle liste di FdI si pavoneggi tronfio in una divisa nazista. Un vero e proprio affronto, una vera e propria indecenza. Dovrebbe subito dimettersi per la vergogna» afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. «Non passa settimana che dalle parti di FdI - conclude l'esponente di Leu - si scoprano personaggi di tale caratura: ma dove li va a trovare l'on. Giorgia Meloni?...». Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA