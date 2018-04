Disturbatore di frequenze fa cilecca in negozio: preso coi vestiti rubati

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) - Ladro tradito dal disturbatore di frequenze che non si attiva e fa scattare l'allarme alle barrieredel negozio. Anche un gioco da ragazzi si può trasformare in disavventura quando succede un imprevisto; è quanto successo sabato scorso, 21 aprile, a untrasfertista che, dalla vicina Slovenia, si è avventurato in un negozio di abbigliamento e attrezzatura sportiva all'interno del polo dello shopping Città Fiera di Torreano diIl ladro è sicuro del fatto suo perché in tasca ha un, unche, se azionato al momento giusto, permette di varcare le barriere antitaccheggio eludendo i controlli. Così si addentra nel negozio sportivo e inizia a scegliere con calma delle magliette polo di una marca prestigiosa e, senza provarle, riempie il suo zainetto.Con lo zaino carico di merce si dirige spedito all'uscita senza acquisti; ha la mano in tasca, arriva al varco, aziona il jammer e succede l'imprevisto: l'allarme scatta e inizia a fare un rumore che attira subito l'attenzione dell'addetto alla sicurezza del negozio. Il ladro capisce che qualcosa non ha funzionato e che il commesso non si sta avvicinando per complimentarsi come fosse il fortunato milionesimo cliente. A quel punto, tradito dal marchingegno, non gli resta che affidarsi alle sue gambe e fugge via di filata.I commessi del negozio avvisano i carabinieri. Arriva una pattuglia della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi. I militari individuano il ladro in fuga e lo bloccano. Nel frattempo li raggiunge anche l'addetto alla vigilanza e porta con sé lo zainetto pieno di magliette che il ladro ha cercato di buttare per essere più rapido nella fuga. All'interno ci sono 11 magliette con l'etichetta e l'antitaccheggio attaccati. I carabinieri lo perquisiscono e gli trovano il jammer in tasca. Allora il ladro, un cittadino bosniaco di 30 anni, residente in Slovenia, si giustifica dicendo che quello è un semplice telecomando.I carabinieri lo riportano alle casse e alla barriera; ripassano le maglie che immediatamente fanno scattare l'allarme. Poi prendono il presunto telecomando, lo azionano e ripetono l'operazione. Stavolta l'allarme non scatta. Il trentenne bosniaco rimane ammutolito, capisce che c'è stato un imprevisto; viene portato in caserma denunciato peraggravato.