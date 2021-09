UDINE - La stazione di Forni di Sopra ha iniziato poco dopo le 19.30 un intervento di ricerca per un esperto escursionista di 70 anni residente nella vallata che non è rientrato da una camminata. L'allarme è stato dato dal figlio che non lo ha visto rientrare.

L'uomo era partito al mattino per andare a salire uno dei torrioni che sovrastano Forcella Scodavacca, nelle Dolomiti Friulane.