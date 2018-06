Compra il disgorgante liquido: gli scoppia in faccia e fonde il bagagliaio Si valuta il ritiro dal commercio

di Paola Treppo

UDINE - Bottiglia dididi 75 anni mentre, dopo aver fatto la spesa in un punto vendita a nord di Udine, la sta scaricando dal bagagliaio della macchina per portarla in casa; è successo intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 25 giugno, e l'uomo è finito in ospedale a Udine con ferite dae con ogni probabilità anche da inalazione diL'anziano aveva raggiunto il negozio con la badante; aveva comprato tre confezioni di disgorgante per le tubazioni di casa e le aveva riposte in una, nel cofano. Poi i due sono rientrati a Udine, in una zona del centro a traffico limitato. Aperto il, il 75enne ha preso per il tappo una delle bottiglie che, improvvisamente, è esplosa. Il liquido corrosivo lo ha investito in pieno, ustionandolo. Il cofano dell'auto, inoltre, era gravemente danneggiato perché, con ogni probabilità, una delle confezioni di disgorgante si era aperta, o era esplosa, durante il tragitto dal negozio al posteggio.Il fondo del bagagliaio si era letteralmente fuso. La badante non ha perso tempo e ha portato di corsa l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Qui l'uomo è stato assistito ed è da qui che è partita una telefonata di allarme per verificare cosa fosse successo in negozio e sull'auto.Nel punto vendita sono giunti dopo poco i militari della Guardia di finanza per tutti gli accertamenti; la partita di prodotto disgorgante liquido è stata isolata ed è statodove il prodotto è stato messo in sicurezza dagli addetti del punto vendita.e che viene venduta anche in altri negozi della provincia di Udine. Per la messa in sicurezza della vettura, della confezionee delle altre confezioni sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine.