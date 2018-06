Quei disegni giganteschi e perfettamente simmetrici apparsi in un campo di grano: chi li ha tracciati?

di Paola Treppo

GONARS (Udine) - Cosa ci fanno quei disegni che si notano solo dall'alto su un campo di, un piccolo centro della Bassa Friulana?. Non si tratta dei classici, regolari, ma delle figure si due animali: si vede una grande, le cui ali sono state disegnate in modo simmetrico, senza sbavature, e quello che pare essere un, più piccolo rispetto al lepidottero. A fianco della farfalla, meno evidente, c'è unPiù in basso ancora si intravvedono un alberello e delle figure che potrebbero essere delle persone. L'immagine è stata scattata nel pomeriggio di ieri, domenica 17 giugno, daldi un. Probabilmente qualcuno si è divertito a tracciare queste forme. I disegni nei campi, in ogni caso, richiedono una particolare abilità tecnica per essere tracciati.