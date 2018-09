Disabile di 55 anni si allontana da casa e scompare: lo cercano con i cani

TOLMEZZO Le squadre della stazione di Udine del soccorso alpino e speleologico e della guardia di finanza di Tolmezzo, con tre unità cinofile, i vigili del fuoco e i carabinieri sono impegnati da un paio d'ore in un intervento di ricerca per una persona scomparsa. Si tratta di un uomo di 55 anni, disabile, che si è allontanato da casa. È proprio questa condizione di disabilità che ha spinto i soccorritori a moltiplicare gli sforzi per tentare di rintracciarlo il prima possibile. Al momento sono venti le persone impegnate nella ricerca. Sul posto arriveranno anche le unità cinofile e i volontari della protezione civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA