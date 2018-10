Direttore di banca sottrae 1 milione dai conti dei ricchi per darli ai poveri

UDINE - Poco più di un milione di euro in sette anni: è l'importo sottratto ai correntisti da Gilberto Baschiera, ex responsabile della filiale di Forni di Sopra (piccolo paese di montagna) della Banca di Credito Cooperativo di Carnia e Gemonese, nel Friuli. Il 50enne prelevava dai conti dei correntisti più abbienti per girare i soldi ai poveri:

I clienti vanno aiutati lo stesso, a costo di esporre l'istituto al rischio di rimanere scoperto - diceva -, tanto quei soldi li restituirò tutti

. La procura di Udine gli ha contestato l'ipotesi alternativa di appropriazione indebita o truffa (per sè non ha trattenuto un solo euro), Baschiera ha patteggiando. A lui sarebbero spettati due anni di reclusione, pena sospesa però dal Gup che ha premiato la collaborazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA