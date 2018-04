Il "punto campionato " di Dino Zoff: «La supersfida Inter-Juve sarà decisiva»

di Vanni Zagnoli

76enne campione di, è uno storico doppio ex di Juve e Napoli, assieme a Ferrara, Altafini e Mauro. Ecco la sua analisi sul campionato e sulla supersfida di sabato a San Siro.«La situazione è veramente a rischio per entrambe - risponde il portiere della nazionale campione del mondo nell'82 -. La Juve è un punto avanti, deve estrarre il meglio per mantenerlo. Deve dimenticare anche la battaglia di Madrid, conserva le qualità per cogliere il 7° titolo di fila ma una sconfitta qualche problemino psicologico lo genera».«Niente. Si è trovato un Napoli molto aggressivo, che non gli ha permesso di ribaltare l'azione, impedendogli di esprimersi».«Aveva vissuto un periodo non straordinario, ultimamente era in palla. L'altra sera non c'erano molti bianconeri da salvare, come tanti non è stato all'altezza: ha pause, serviva più convinzione. Peraltro neanche Messi a Roma aveva fatto molto».«Fin qui non ha inciso molto».«Giusto che abbiano la convinzione di giocarsela, dopo 2 anni di bei risultati. Non credo si lasceranno prendere dall'entusiasmo».«È fra i più forti in assoluto. Ha potenzialità straordinarie, fisiche e tecniche».«Questo è il weekend decisivo in chiave scudetto, qui si vede se i campioni in carica hanno azzeccato la cura per guarire dalla recente flessione...».