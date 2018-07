Deruba per mesi il nonno in casa di riposo: nei guai operatore sanitario

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE -per 5.000 euro. A finire nei guai ora è un operatore sanitario di 58 anni, di origini colombiane, che lavora presso una struttura per anziani in provincia di Udine.A scoprirlo i carabinieri della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi, che, insieme ai colleghi di Udine nel maggio scorso, hanno raccolto la denuncia presentata da un pensionato friulano di 76 anni che da qualche tempo è ospite della struttura sanitaria per anziani. L'anziano è riuscito ad accorgersi del prelievo fraudolento di denaro solamente quando è arrivato l'estratto conto e solo allora ha capito che qualcuno si era impossessato della sua carta bancomat.La vittima non si perde d'animo e si fa accompagnare dai carabinieri di Udine e presenta tutti gli elementi possibili per far scattare le indagini che vengono sviluppate dai militari di Martignacco, che con accurati accertamenti presso gli sportelli bancomat in cui sono stati fatti i prelievi riescono a verificare la presenza sempre dello stesso soggetto. In una circostanza nel fotogramma si vede bene, ora si tratta di dare un nome a quel volto.Allora ritornano alla struttura per anziani e mostrano la foto al pensionato. Quello si stropiccia gli occhi, vuole essere sicuro e poi senza esitazione da il nome ai carabinieri.Si tratta proprio di una persona che fa l'operatore sanitario in quella struttura che approfittando delle sue mansioni è riuscito dapprima a rubare il bancomat che il pensionato custodiva tra i suoi effetti personali e poi impossessatosi anche del codice pin, una volta al di fuori della struttura, indisturbato, è riuscito a effettuare ben 13 prelievi prima di essere scoperto.Non ha tenuto conto, però, dell'invio trimestrale dell'estratto conto che grazie all'attenzione del pensionato, ha dato avvio all'indagine. I carabinieri, una volta identificato, lo hanno denunciato per