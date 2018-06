Entra in Italia con un manganello dentato lungo mezzo metro

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Entra in Italia cone coltello: tutto sotto, denunciato. I carabinieri del Norm della Compagnia di, infatti, nel corso di un servizio di, a Tarvisio, hanno fermato e sottoposto a un controllo una auto Volkswagen Sharan con targa rumena.Il conducente, un cittadino di 68 anni, romeno, sottoposto a, è stato trovato in possesso di un coltello di fattura artigianale, con il manico fisso di lunghezza di 26 centimetri, di cui 11 di lama, e di un manganello in caucciù flessibile condi 45 centimetri di lunghezza. L'uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.