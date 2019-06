Minacciata di morte su Facebook dalla moglie dell'amante, denunciati

UDINE - Smascherati dai carabinieri di Udine durante una perquisizione scattata dopo le minacce di morte su facebook fatte dalla moglie all'amante del marito, un'albanese di 30 anni, due coniugi friulani sono stati denunciati dopo la perquisizione domiciliare. In casa sono stati trovati e sequestrati i materiali informatici utilizzati per la diffamazione, nonché 2 grammi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 2 bilancini, oltre a 19 fiale e 20 compresse di sostanze anabolizzanti non commercializzate in Italia, acquistate online e recapitategli da Cina, Moldavia e Ucraina.

