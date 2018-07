Ruba in farmacia e non si accorge delle telecamere: preso un 31enne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE e GEMONA DEL FRIULI - Sfrutta l'attimo di distrazione delperdella giornata, ma rimane incastrato dalle telecamere di sorveglianza. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Udine, comandata dal luogotenente Nevio Chittaro.I militari dell'Arma erano stati chiamati, infatti, dal gestore di una farmacia diche, lo scorso 13 giugno, al termine della giornata, si era accorti dell'ammanco in cassa. Allora avevano visionato le immagini del sistema di video sorveglianza, riuscendo così a scoprirne l'autore del furto.Le telecamere hanno immortalato il ladro in azione mentre approfitta della distrazione del farmacista che si allontana dal registratore di cassa, per avvicinarsi eche, in maniera fulminea, è riuscito ad agguantare e a mettersi in tasca. Poi, in maniera tranquilla e disinvolta, il ladro si è allontanato dalla farmacia.Si tratta di un pregiudicato italiano di 31 anni, sottoposto alla misura di prevenzione dellache i carabinieri della stazione del capoluogo friulano hanno denunciato alla autorità giudiziaria per il furto aggravato e per la violazione degli obblighi prescritti dalla sorveglianza. Il colpo in farmacia aveva fruttato al ladro 500 euro.Altro ladro è stato scoperto dai carabinieri nella pedemontana friulana dove i carabinieri della stazione di Gemona del Friuli, comandata dal luogotenente Giovanni Pes, al termine delle loro indagini, hanno denunciato un italiano di 53 anni, nullafacente, del posto, perLo scorso 20 giugno, approfittando dell'assenza del proprietario della dimora, residente a Gemona, che aveva lasciato sbadatamente la porta d'ingresso dell'abitazione aperta, si era introdotto in casa aveva trovato undel valore di 500 euro, che si era portato via indisturbato.Una volta rientrato a casa il proprietario si è accorto dell'ammanco e ha denunciato il furto ai carabinieri. Grazie a un approfondito sopralluogo e al ritrovamento di alcune tracce, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire all'identità del ladro, che era stato visto gironzolare in zona da alcuni testimoni. Ora l'uomo dovrà rispondere davanti al giudice per il reato di furto aggravato in abitazione.