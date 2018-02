Uccide la fidanzata e gli danno i domiciliari: domani si decide il ricorso

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIGNANO e MUZZANA (Udine) - È stato discusso questa mattina ina Roma il ricorso presentato dalla Procura di Udine contro l'ordinanza con cui, il 30 agosto scorso, ildi Trieste aveva concesso gli Francesco Mazzega, 37 anni di Muzzana del Turgnano (Udine), accusato dell'omicidio della giovane fidanzata Nadia Orlando , 21 anni, di Vidulis di(Udine).L'esito è atteso con ogni probabilità per domani mattina, mercoledì 7 febbraio, quando verrà depositato il provvedimento in cancelleria. «Vedremo cosa deciderà la Cassazione. In ogni caso il provvedimento non sarà esecutivo; domani non cambierà nulla», ha spiegato il procuratore capo di Udine,. «Se rigetterà il ricorso, rimarrà ai domiciliari - ha aggiunto illustrando i possibili scenari - se lo accoglierà ci sarà probabilmente un accoglimento con rinvio, quindi il fascicolo tornerà davanti al Riesame in nuova composizione. Fino alla nuova decisione rimarrà ai domiciliari».L'udienza è stata discussa dal procuratore generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso dei pubblici ministeri friulani e dall'avvocatoche, insieme alla collega, difende Mazzega. L'avvocato Carnelutti ha chiesto il rigetto del ricorso: «Per noi il provvedimento del Riesame di Trieste è in linea con la normativa», ha detto. Mazzega è ai domiciliari in casa deia Muzzana del Turgnano. Il primo agosto 2017 si era presentato al comando della polizia stradale di Palmanova dopo aver girato tutta la notte con ildella fidanzata in auto al suo fianco.