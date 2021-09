Matilde la ballerina laureata con lode torna a danzare tra Vienna e Cresda

UDINE - Danzatrice e coreografa udinese, formatasi nella scuola di famiglia e laureatasi con lode al Muk di Vienna, in Pedagogia della danza contemporanea e composizione, Matilde Ceron è stata da poco ammessa a due importanti master professionali, che la vedranno spostarsi fra Austria e Germania: «A Vienna seguirò il Master of Arts Education alla Musik und Kunst Privatuniversität, e a Dresda il Master in pedagogia della danza contemporanea alla Palucca Hochschule für Tanz. Il fatto che quest'ultimo preveda una frequenza intermittente, a differenza di quello viennese, che è stabile, mi consente di partecipare a entrambi, e ne sono entusiasta, poiché sono due percorsi diversi che vanno a completare a 360° i miei obiettivi».

In che modo? «A Dresda approfondirò i miei studi di pedagogia, mentre a Vienna lavorerò sulla parte gestionale e creativa, interagendo con strutture esterne all'università attraverso progetti performativi interdisciplinari, collaborazioni con case musicali e con le scuole».



Cosa ti aspetti da queste due esperienze per la tua realizzazione professionale? Una formazione completa è fondamentale, oggi più che mai. Il percorso di Vienna è molto interessante, perché apre già contatti per la fase lavorativa, abbinando alla pratica della sala la creazione di progetti anche al di fuori dell'ambito teatrale, portando la danza in spazi fruibili pure da chi solitamente non va a teatro».

Nel tuo futuro vedi più la coreografa che la danzatrice dunque. «In realtà spero di danzare fin quando il corpo me lo permetterà, ma una pulsione in me innata è quella di forgiare i ragazzi».

Cosa che già fai con gli studenti del Muk di Vienna, dove dal 2019 sei coreografa ospite. «Nel mio anno di laurea ho lavorato con una classe che si stava formando al professionismo. Una volta laureata sono stata ingaggiata - unica Italiana -, come coreografa, per una classe del corso pre-professionale, esperienza interrotta, nel 2020, dalla pandemia, ma che conto di riprendere. Per il lavoro con i ragazzi si può dire che ho due case, a Udine la scuola di famiglia e a Vienna la mia università».



Come hai vissuto il lungo stop imposto dalla pandemia? «Da insegnante ho sentito il dovere di mantenere vivi i miei ragazzi, per cui ho dato sempre lezioni online, per portare avanti un certo tipo di disciplina, socialità e unione a distanza. Certo, noi insegnanti abbiamo dovuto fare un lavoro motivazionale, innanzitutto su noi stessi, non facile. Parallelamente ho pensato a cosa avrei voluto fare dopo, ed ecco i master».

Da poco il ritorno in scena, nella performance Extradante con il collettivo enidUDanza in vari spazi della regione. Come è stato il riscontro? «Bello tornare in scena, interagire col pubblico e sentirne la partecipazione».