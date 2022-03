Danieli, commessa record da 650 milioni di dollari negli Usa: la più grossa al mondo degli ultimi 20 anni nei macchinari

BUTTRIO - Commessa da oltre 650 milioni di dollari per Danieli. Il colosso con quartier generale a Buttrio in provincia di Udine ha ottenuto dal produttore di acciaio Nucor Corporation ordini per macchinari e tecnologie. Si tratta della maggiore commessa a livello mondiale per macchinari e automazione degli ultimi 20 anni. Il produttore Usa, in particolare, ha scelto la tecnologia di laminazione diretta QSPDUE Danieli Universal Direct Rolling per un nuovo impianto da costruire ex novo in West Virginia per la produzione di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo, nonché la tecnologia di laminazione a freddo e linee di processo per due progetti per nastri di acciaio laminati a freddo. L'impianto QSP-DUE Danieli Universal Endless alla fine dovrebbe produrre 3 milioni di tonnellate all'anno di nastri di acciaio di qualità laminati a caldo, con dimensioni dei nastri di fino a 2.100 millimetri di larghezza e spessore compreso tra 0,8 e 25,4 millimetri. L'impianto sarà gestito dalle tecnologie innovative di processo e dall'intelligenza artificiale di Danieli Automation.

Le soluzioni robotizzate aumenteranno la sicurezza dell'impianto. Una linea di zincatura e una linea di verniciatura a colori saranno installate nello stabilimento esistente di Nucor Steel Crawfordsville, in Indiana, per servire i mercati delle costruzioni in acciaio e degli elettrodomestici. Danieli Automation fornirà sistemi avanzati di controllo di processo per supervisionare le operazioni, facendo funzionare le linee in modalità automatica, garantendo qualità e costanza della produzione. Come si legge sul sito di Danieli, l'avviamento degli impianti oggetto del contratto comincerà verso la metà del 2024 e il funzionamento è previsto entro la fine del 2024. Inoltre, Danieli sta attualmente aggiornando l'impianto Nucor Steel Gallatin dalla tecnologia CSP alla tecnologia QSP®; l'avvio completo di questo impianto QSP® è previsto entro aprile 2022. Questa tecnologia originale Danieli applicata a Gallatin sarà la prima negli Usa. La sua configurazione vincente del layout si è dimostrata vincente sin dalla prima installazione presso Algoma Steel, Canada, in funzione dal 1997 e da allora continuamente migliorata.