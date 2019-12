Danieli, si dimette a sorpresa l'ad: ​Trivillin via senza buona uscita

UDINE - Le dimissioni dell'a.d di Danieli Alessandro Trivillin hanno natura professionale e sono legate al desiderio del manager «di completare il suo percorso di carriera». Lo sottolinea la società friulana in una nota nella quale segnala che a Trivillin non verranno corrisposte indennità di buona uscita. L'addio dell'a.d è stata comunicata alla vigilia indicando che l'attività del gruppo Danieli sarà gestita dal presidente Gianpietro Benedetti e dall'altro amministratore delegato Giacomo Mareschi Danieli.



Per la consociata Acciaierie Bertoli Safau sarà la presidente Carla de Colle ad assumere il posto di a.d prima ricoperta da Trivillin. Il titolo Danieli oggi è debole in Borsa dove cede il 2,1 per cento a 16,7 euro in un listino in lieve rialzo

