GRADISCA D'ISONZO - È quello di Daniele Silvestri, il terzo nome annunciato da Euritmica per l’edizione 2023 di Onde Mediterranee, festival realizzato in collaborazione con il Comune di Gradisca d’Isonzo e il sostegno della Regione Fvg, di Promoturismo, della Fondazione Carigo e della Bcc di Staranzano e Villesse.

Dopo Nick Mason a Palmanova e Carmen Consoli a Gradisca, il 28 luglio, all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo, Daniele Silvestri porterà sul palco tutta l’energia della sua nuova tournée estiva, “Estate X”, che farà tappa nei più importanti Festival della penisola. L’eclettico cantautore offrirà uno spettacolo ricco di nuove narrazioni e atmosfere, grazie ai suoni delle amate chitarre elettriche, ai brani più coinvolgenti e ai ritmi serrati da grandi spazi, affiancato come sempre dalla sua strepitosa band. L’enigmatico ma anche enigmistico, giocando con le parole, ha annunciato anche sui social la nuova avventura. “Il resto - dice - è tutta un’incognita”.

Onde Mediterranee, quest’anno alla sua 27ª edizione (come sempre dedicata a Giulio Regeni), si conferma il più rilevante contenitore di spettacoli musicali e culturali della provincia di Gorizia.