Damiani, amministratore unico, si dimette: «Mio incarico è concluso»

TRIESTE - L'amministratore unico di Friuli Venezia Giulia Strade spa,ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera indirizzata al presidente della Giunta regionale,, rimettendo il mandato nelle mani della Regione, socio unico della società. È quanto si legge in una nota di Friuli Venezia Giulia Strade spa. Contestualmente Damiani ha provveduto a convocare l'Assemblea. «Ritengo concluso il mio incarico - ha reso noto Damiani - che aveva come obiettivo primario l'implementazione delle produzioni e l'avvio della gestione dell'intera rete stradale regionale sotto un unico soggetto». Dal primo gennaio 2018, ricorda, «FVGStrade Spa gestisce anche la ex viabilità provinciale,, e in tre anni e mezzo siamo riusciti a produrre». «Lascio una società organizzata, che nel corso del 2017 ha completato la complessa implementazione del Sistema di gestione integrato qualità e ambiente e si è certificata ISO 9001:2015 e 14001:2015, e in attivo, sia sotto il profilo delle opere che sotto l'aspetto amministrativo-contabile, come dimostrato anche dal bilancio infra annuale al 30 giugno che, nonostante la complessità derivante dall'acquisizione della rete, e delle conseguenti attività, dell'ex viabilità provinciale, è risultato in linea con le previsioni». «Ringrazio - conclude Damiani - l'amministrazione regionale per la fiducia accordatami e per il supporto offertomi nonché tutti i dipendenti di FVGStrade e della Regione messi a disposizione della Società per effetto del trasferimento delle funzioni per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso, grazie ai quali FVGStrade ha potuto conseguirein termini di efficienza organizzativa, di potenziamento infrastrutturale e di garanzia di sicurezza per l'utenza, con costanti attività di manutenzione ordinaria e straordinaria».