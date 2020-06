Dalla foto esce la... scarpa con la stampante in 3D

Prima lo scatto della foto per scegliere una scarpa che poi viene prodotta immediatamente con la stampante 3D secondo le proprie necessità. È stato il progetto Addifit, che applica a un settore «tradizionale» com'è quello calzaturiero le possibilità di personalizzazione del prodotto della stampa 3D, per offrire scarpe create in real-time partendo da un'immagine scattata con lo Smartphone, ad aggiudicarsi il primo posto alla competizione «Spazio a StartMeUp FVG», che affianca l'iniziativa «Spazio alle Startup», con la quale il centro di ricerca e trasferimento tecnologico Friuli Innovazione (Udine) insieme a Confindustria Udine e Unicorn Trainers Club punta a supportare le migliori startup. La giuria composta dai rappresentanti di Friuli Innovazione, Confindustria Udine, Unicorn Trainers Club, Università degli Studi di Udine e Camera di Commercio di Pordenone- Udine ha assegnato il secondo posto pari merito alle startup Veraison e Rawica.



Veraison ha ideato e presentato una piattaforma integrata dedicata alle aziende del mondo beverage con un impatto ambientale positivo, mentre Rawica ha sviluppato un nuovo concetto di lavaggio robotizzato nel settore industriale. Addifit, Veraison e Rawica potranno contare sul supporto delle consulenze specialistiche per lo sviluppo del business e trovano «casa» a Friuli Innovazione con un ufficio all'interno dell'incubatore certificato. «I progetti esprimono un elevato potenziale in termini di innovazione dell'iniziativa di business presentata, competenza e preparazione dei team e, grazie ai servizi messi loro a disposizione con Spazio a StartMeUp - ha commentato Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione - avranno modo di accelerare lo sviluppo delle loro proposte e affrontare rapidamente il mercato».



Premiate anche la startup innovativa Friuldev, classificatasi quarta con un progetto per favorire l'accesso delle pmi all'Industry 4.0 offrendo tecnologia avanzata al giusto costo, e Vitinera, startup innovativa che ha conquistato il quinto posto, il cui obiettivo è di facilitare l'iterazione fra cantine e winelover, i quali potranno prenotare e acquistare direttamente dalla piattaforma le esperienze offerte dalle cantine. © RIPRODUZIONE RISERVATA