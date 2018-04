Minorenne fa razzie in tutta Italia, la fa sempre franca grazie a 31 alias

di Paola Treppo

UDINE -con 31scovato indopo dieci anni; ora deve scontare 9 anni di carcere; è statonella cittadina slovena di, infatti, il 29 marzo scorso, ilVedris Mikele, ventottenne croato, pluripregiudicato per numerosi furti commessi in tutta Italia quando era ancora minorenne; l'aveva sempre "fatta franca" grazie a 31 alias. Per molti anni la sua "specialità" sono state le razzie all'interno delle case in diverse città e paesi della Penisola.È stato localizzato e catturato dalla polizia slovena in collaborazione col Nucleo investigativo di, comandato dal tenente colonnello Roberto Scalabrin a esito di un’indagine coordinata dal magistrato Andrea Gondolo dalla Procura del capoluogo friulano.A carico del, la procura italiana ha emesso un provvedimento restrittivo per una pena definitiva di 9 anni, 6 mesi e 16 giorni di reclusione perché colpevole di numerosi delitti contro il patrimonio, prevalentemente furti in abitazione, commessi in numerose località italiane in provincia di, Trento, Perugia, Livorno, Terni e Ancona. Tra i vari furti in abitazione ce n'è anche uno consumato a(Udine) nel settembre del 2008. Le indagini condotte dei carabinieri di Udine sono state supportate dai servizi Interpol e Sirene del Ministero dell’Interno, con la fattiva collaborazione dei colleghi sloveni e croati.