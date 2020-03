Coronavirus: manca gel per le mani, azienda friulana lo distribuisce gratis

TRIESTE - Produzione e distribuzione gratuita di gel igienizzante mani su tutto il territorio nazionale per «sopperire alla mancanza di prodotto». È l'iniziativa di solidarietà messa in campo da Biofarma Group e avviata nello stabilimento friulano di Mereto di Tomba (Udine). L'azienda - informa una nota - ha già prodotto 30 mila chili di gel. «In questi giorni di grande preoccupazione per la diffusione del Coronavirus - si legge in una comunicazione diffusa ai collaboratori - abbiamo deciso di mettere la nostra professionalità e le nostre risorse produttive al servizio del Paese per sostenere attivamente Protezione Civile, organi ministeriali e gli ospedali» Il prodotto sarà distribuito da un'azienda friulana di trasporti, Ceccarelli Group, «dando vita - spiega la nota - a una catena solidale». «La nostra - afferma il presidente di Biofarma, Germano Scarpa - era una produzione marginale, ma quando abbiamo compreso che il gel iniziava a scarseggiare anche nelle strutture sanitarie e che molti stavano speculando sui prezzi, abbiamo deciso di dedicare interi slot di produzione alla realizzazione del gel». Biofarma, azienda leader in Italia nel comparto Health Care e Beauty Care, rende inoltre noto che «le attività produttive procedono in modo regolare nel pieno rispetto di tutte le norme e misure precauzionali». Ultimo aggiornamento: 13:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA