di Paola Treppo

CAMPOLONGO TAPOGLIANO (Udine) - Crolla una delle più belle ville della Bassa Friulana,, a Cavenzano di Campolongo, nel comune di. Questa mattina, martedì 17 aprile, la storica dimora, del 1600, da decenni in stato di completo, è stata vittima dell'ennesimoIlha riguardato la porzione della residenza, di proprietà privata, che si affaccia sulla strada, all'incrocio tra la via comunale e la sp54 che conduce ad Aiello del Friuli. Il crollo ha interessato una copertura dove le travi di sostegno, in legno, sono. Questa parte della villa è letteralmente implosa.Per fortuna il materiale crollato non è finto sulla strada e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre con l'autogru che hanno deviato il traffico attivando un senso di marcia unico alternato. L'area è stata messa in sicurezza ed è stata posizionata la segnaletica che indica il possibile pericolo di crolli.​Da parte sua, l'amministrazione municipale ha emesso nella mattinata di oggi l'ennesimadel sito dopo quella più recente firmata a Pasqua; si tratta di una vasta area che comprende non solo la parte in muratura ma anche un grande parco con barchesse e pertinenze della vecchia azienda agricola.Villa Antonini Brunner è stata vittima negli ultimi 50 anni di, crolli ed è stata depredata. Decorata con affreschi del, poi staccati, è disabitata da decenni. Di recente l'appassionato di storia localegli aveva dedicato unaallestita nel palazzo del Municipio di Campolongo Tapogliano con foto e documenti dell'archivio storico di Udine, della Soprintendenza e notizie di una ricerca riportata sulla rivista La Panarie.