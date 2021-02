Crolla l'abitazione, vigili del fuoco al lavoro tra le macerie

SAVOGNA (UDINE) - Crolla un'abitazione a Savogna, i vigili del fuoco inizialmente allarmati per la possibilità che ci fossero persone disperse.

Crolla una casa

Dalle 7.40 di oggi, 9 febbraio, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cividale è intervenuta assieme al Funzionario di guardia del Comando di Udine nella frazione Stermizza nel Comune di Savogna per il crollo di una casetta accostata. Fortunatamente le ricerche dei soccorritori hanno escluso il coinvolgimento persone. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento, non si esclude una fuga di gas. L'intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 10:14

