Lo spagnolo Cristo all'Udinese: è ufficiale

UDINE - Lo spagnolo Cristo Ramn González Pérez, calcisticamente Cristo, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha ufficializzato l'Udinese. Cristo Gonzalez, che ha firmato un contratto di cinque anni, arriva all'Udinese a titolo definitivo, reduce dalle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla, la squadra-filiale delle merengues.



Nato a Tenerife il 24 ottobre 1997, inizia a giocare a calcio nel settore giovanile del Tenerife, squadra della sua città con cui arriva debuttare tra i professionisti, in Segunda Division, a neanche 17 anni, il 31 agosto 2014. Preso dal Real Madrid nell'estate del 2017, milita nella squadra B dei pluricampioni del mondo, il Castilla (Segunda Division B, la serie C spagnola) realizzando 11 reti nella prima stagione e 21 in quella passata. «Cristo è un giovane attaccante di grandi prospettive che sa svariare su tutto il fronte d'attacco ed agire da prima o seconda punta - commenta il direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino -. E' anche dotato di una buona tecnica. Con noi intraprenderà un graduale percorso di crescita che nel tempo si potrà rivelare anche molto interessante».

