Cristian Molnar, settimo giorno di ricerche. Il livello del Natisone si abbassa, aumentano le possibilità di trovarlo. La famiglia: «Per noi è ancora vivo»

PREMARIACCO - Sono trascorsi sette giorni da quando la piena del Natisone ha inghiottito Cristian Casian Molnar e le due amiche Patrizia e Bianca. Da allora non si sono mai arrestate le ricerche per ritrovare il 25enne romeno, ancora disperso da venerdì 31 maggio quando per l'ultima volta è stato visto sull'isolotto e poi sommerso, trascinato via dall'irruenza della corrente d'acqua. I corpi delle due ragazze sono stati recuperati tre giorni dopo, domenica 2 giugno, e oggi le salme, dopo il commiato religioso alla Casa funeraria di Via Calvaria a Udine stanno viaggiando verso il loro Paese d'origine. Cristian invece si continua a cercarlo.

La speranza è riposta nel meteo: le condizioni stanno progressivamente migliorando, il livello del torrente sta diventando molto basso e aumentano le possibilità di avvistare il corpo.

Le speranze dei familiari di Cristian

«I familiari di Cristian non disperano ancora di trovare vivo il giovane. Esprimono piena fiducia nell'inchiesta aperta dalla Procura di Udine, convinti che si accerteranno le eventuali responsabilità nel ritardo dei soccorsi prestati ai tre ragazzi». Lo ha reso noto l'avvocato Gaetano Laghi, legale dei Molnar. «Chiedono, inoltre, alle autorità proposte di continuare nelle ricerche di Cristian - prosegue la nota diffusa stamani - Il fratello Petru Radu, che segue le ricerche sul posto, desidera che non siano pubblicate sue foto o dei suoi familiari, chiede che siano rispettate l'ansia e l'angoscia che tutta la famiglia Molnar prova in questi terribili momenti e si unisce al dolore delle famiglie Cormos e Doros».

Dove sono concentrate le ricerche

A Premariacco continuano senza sosta le ricerche del giovane 25enne. In campo una task force tra volontari della Protezione civile, Vigili del fuoco e carabinieri che ormai da sette giorni, facendo i conti col maltempo e con gli altalenanti innalzamenti del livello dell'acqua, scandagliano fondali e argini del fiume. Circa un'ottantina le persone impegnate nelle operazioni, supportati anche da elicottero e droni. Lo scandagliamento del fiume, qualora non dovesse essere trovato prima il corpo - o come sperano i familiari, non si verificasse il miracolo che Cristian fosse ancora vivo - proseguirà certamente fino a domenica.

Cosa è stato trovato finora

Solo due giorni dall'acqua era affiorato un brandello di tessuto bianco, che aveva fatto pensare a un pezzo della t-shirt di Cristian. Tuttavia si è scoperto dopo che non appartenevano al giovane. Si trattava invece di oggetti trascinati dalla piena e riemersi proprio perché l'acqua in alcuni punti è talmente bassa da rendere persino difficoltosa la navigazione dei mezzi di soccorso. L'indumento era stato ritrovato durante le ricerche tra le griglie di una centrina idroelettrica sotto il ponte Alcide De Gasperi a Manzano.