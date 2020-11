Covid 19, focolaio al pronto soccorso dell'ospedale: 10 contagi tra gli operatori

Focolaio di Covid 19 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove dieci operatori (compreso il responsabile e un coordinatore del Pronto soccorso di Udine) sono risultati positivi al Coronavirus. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sta eseguendo il tracciamento per stabilire le modalità con cui sono avvenuti i contagi, se in ambito familiare o sul lavoro

L'Azienda ospedaliero universitaria del Friuli Centrale, a cui fa capo l'ospedale di Udine, fa sapere che il pronto soccorso resta comunque operativo, anche se l’invito alla popolazione è quello di evitare accessi per problemi non urgenti, per non sovraccaricare il sistema.

