Passa col rosso al semaforo, fermato: era positivo al Covid e avrebbe dovuto stare in isolamento

UDINE - Attraversa l'incrocio con il semaforo rosso e viene trovato positivo al Covid 19. È successo ieri mattina, 8 febbraio, nella zona della stazione ferroviaria di Udine. La manovra azzardata è stata notata da una pattuglia della Squadra Volante che ha fermato l'automobilista e scoperto che l'uomo, un friulano residente in provincia, aveva violato l'obbligo di permanere nella propria abitazione. Lo stesso conducente ha ammesso di essere stato sottoposto pochi giorni prima a tampone che aveva dato esito positivo. L'uomo si sarebbe giustificato spiegando di essersi allontanato da casa per consegnare alcuni documenti della moglie in un ufficio. Oltre alla sanzione per la violazione del Codice della Strada, l'uomo è stato quindi denunciato per non aver rispettato la quarantena ed è stato scortato fino a casa.

