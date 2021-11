Ospedale di Gorizia, reparto di medicina si trasforma: ora solo pazienti Covid

GORIZIA - Si aggrava il bilancio della situazione pandemica, perciò all'ospedale di Gorizia il reparto di Medicina A si trasforma in reparto Covid. Lo si legge in una nota dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), nel quale si spiega che l'evoluzione della pandemia in atto impone la necessità di procedere a una riorganizzazione delle attività ospedaliere per poter garantire la presa in carico e la cura dei soggetti Covid positivi sintomatici, il cui dato è in aumento.

La decisione delle autorità sanitarie di Asugi pertanto, spiega il dott. Daniele Pittioni della direzione medica ospedaliera, a partire da 11 novembre, è quella di trasformare il reparto di medicina A del presidio ospedaliero di Gorizia, sito al terzo piano, in reparto Covid che inizierà, gradualmente, a ricoverare i pazienti provenienti dai pronto soccorso di Gorizia e Monfalcone.