I contagi crollano, gli ospedali (più lentamente) si svuotano. Ma ogni giorno si contano ancora tanti morti nel bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile. Ci sono anche i decessi di pazienti che erano solo positivi e che sono stati strappati alla vita da altre patologie (il dibattito su questo tema è acceso anche tra gli esperti), ma al di sopra di tutto ci sono i dati. Aggiornati, ufficiali, senza possibilità di replica perché messi nero su bianco dagli ospedali. E questi dati dicono che a rischiare di morire oggi sono quasi solamente le persone senza vaccinazione. Tradotto in numeri, il concetto è immediato: nella settimana tra il 29 gennaio e il 4 febbraio in Friuli Venezia Giulia sono morte 89 persone. Di queste, 50 erano vaccinate ma convivevano con altre gravi patologie, e 39 non erano vaccinate ma prima del contagio erano quasi tutte sostanzialmente sane. Il dato più significativo da tener presente è peraltro che la popolazione vaccinata è nettamente più ampia di quella non protetta. Il risultato è di conseguenza incontrovertibile: tra i non vaccinati i decessi hanno un tasso di 132 episodi ogni milione di abitanti, mentre tra chi è protetto lo stesso tasso crolla a quota 50. A prescindere dalla presenza di altre malattie. E il dato diventa ancora più immediato se si guarda agli ultimi mesi della pandemia: in regione, infatti, non ci sono stati decessi di persone vaccinate sotto i 70 anni causati direttamente dal Covid. Gli unici under 70 sconfitti dal virus non avevano l’antidoto.



LE STORIE

Sono i no-vax, o comunque i cittadini che per diverse ragioni avevano scelto di non vaccinarsi, le vittime più giovani della pandemia negli ultimi mesi. Nel Pordenonese, ad esempio, ha suscitato commozione la morte di Andrea Fiore. Manager dell’Electrolux professional di Vallenoncello aveva 63 anni. La sua passione era la musica ed era molto noto sulla scena provinciale. Aveva scelto di non vaccinarsi e non aveva patologie pregresse. Se n’è andato senza l’affetto dei suoi cari, in un letto della Terapia intensiva Covid dell’ospedale di Pordenone. Pochi giorni prima di Natale lo stesso destino aveva riguardato Pierangelo Martinuzzo, meglio noto con il nome di Valter. Geometra, ma soprattutto anima del festival musicale di Fontanafredda “Brudstock”, aveva 64 anni. Anche lui non era vaccinato. La malattia non gli ha lasciato scampo. Uno dei casi in cui non c’entravano altre patologie: è stato il Covid a strapparlo agli affetti. Il volontario della Croce rossa Massimiliano Olivo, invece, è stato tra i più giovani di tutta la pandemia a perdere la vita. Residente a Monfalcone, a metà gennaio è stato vinto dalla malattia a soli 49 anni, dopo una lotta in Terapia intensiva tra la vita e la morte. Era stato sospeso dalla Croce rossa proprio perché non aveva voluto vaccinarsi.



LA TESTIMONIANZA

I non vaccinati tra i sessantenni sono ancora molti. È per questo che l’incidenza degli eventi fatali aumenta proprio in quella fascia d’età. Ma non mancano anche i decessi tra i pochi ultraottantenni che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino, a un anno esatto dall’inizio della campagna di protezione. È il caso ad esempio di tre anziani morti a distanza di pochi giorni nella casa di riposo di Latisana. È stata la direzione della struttura a confermare la mancata vaccinazione delle tre persone vinte dalla malattia, aggiungendo la conferma di una svolta: nella residenza non entreranno più ospiti immunizzati. E anche dalla Terapia intensiva di Pordenone non arrivano in questo senso buone notizie: «Purtroppo anche in questi giorni - spiega il primario Tommaso Pellis - siamo alle prese con la cura di pazienti molto anziani che non si sono vaccinati». Sono appesi a un filo, lottano per sopravvivere attaccati all’ossigeno. «E nella maggior parte dei casi - conclude l’esperto - si tratta di persone che sono state consigliate male. Spesso sono stati i figli a dir loro di non vaccinarsi».