Covid, inchiesta di Bergamo. Brusaferro (Iss) scettico sui tamponi a tappeto: «Tutti pensano che servano a qualcosa...»

BERGAMO - «Il tema è che tutti pensano che il test serva a qualcosa». Il 22 febbraio 2020, il giorno dopo Paziente 1, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il triestino Silvio Brusaferro, è scettico sull'uso dei tamponi a tappeto. Lo dimostra una chat con Francesco Curcio direttore del Dipartimento di medicina di Laboratorio di Udine. agli atti dell'inchiesta di Bergamo sul Covid in Val Seriana. In quel periodo la valutazione era non procedere con l'«uso massiccio dei tamponi», anche se da Londra era stato comunicato che «oltre 2/3 dei portatori sani provenienti dalla Cina sono rimasi 'undetected' e hanno avuto il tempo di diffondere il virus».