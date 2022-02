UDINE - Dopo Amaro, Udine. Nell’ambito dei controlli in corso di svolgimento sull’intero territorio nazionale circa la corretta attuazione delle disposizioni relative a tamponi e test rapidi per la rilevazione COVID-19, il NAS di Udine guidati dal comandante Fabio Gentilini, a seguito di una verifica presso la farmacia Montoro, in via Lea D’Orlandi a Cussignacco, ha segnalato all’Autorità sanitaria i titolari per irregolarità e carenze nell’esecuzione dei tamponi rapidi. Il Direttore Generale dell’ASUFC Denis Caporale ha disposto quindi la sospensione immediata dell’esecuzione dei test antigenici rapidi presso la farmacia, in attesa di verifiche da parte degli ispettori del nucleo antisofisticazione dell’Arma che portano avanti l’indagine per presunte ipotesi di falso.

Sul procedimento c’è il massimo riserbo dell’Autorità giudiziaria. A darne notizia della chiusura anche lo stesso sito internet della farmacia che, nella sezione dedicata alla prenotazione dei tamponi rapidi Covid 19, che spiega: «Il centro tamponi rimane chiuso fino a data da destinarsi, per ordinanza dell’azienda sanitaria». E aggiunge che le persone che avevano un appuntamento «verranno contattate per la cancellazione delle prenotazioni già attive».

IL PRECEDENTE



Due settimane fa analogo provvedimento era stato adottato per la farmacia di Amaro, in Carnia, intorno alla quale si stanno svolgendo le indagini sempre dei carabinieri del Nas. A seguito di alcune verifiche scattate a novembre 2021, era emerso il caso di tre insegnanti che, nonostante abitassero a molti chilometri di distanza, si recavano sempre ad Amaro per ottenere il via libera ad entrare in classe con certificazione verde senza però mai effettuare il tampone, il tutto pare con la complicità del farmacista. L’azienda sanitaria ha così disposto la sospensione del servizio, su richiesta proprio del Nucleo antisofisticazioni. Il titolare della farmacia e le tre insegnanti sono indagati e indagate per falso e truffa aggravata.

La Farmacia Montoro di Cussignacco torna così sotto i riflettori dopo che nell’ottobre del 2021 il titolare era diventato il protagonista di un video virale nel quale si scagliava contro il covid, definendolo un virus “inventato”. Successivamente era stato richiamato dall’Ordine dei farmacisti e un gruppo di sostenitori lo aveva atteso all’uscita della sede in via Divisione Julia intonando cori e slogan di solidarietà. Poi il farmacista si era scusato pubblicamente, facendo marcia indietro, giustificandosi con la tensione per gli impegni gravosi e il carico di lavoro.

Ieri è tornata ad esprimersi anche Federfarma Fvg: «L’attività di svolgimento dei tamponi – spiegano dall’associazione - comporta difficoltà e rischi per le farmacie e noi siamo impegnati ad offrire tutto l’aiuto possibile ai colleghi per affrontare questo impegno con responsabilità e massima attenzione. In questo momento la nostra priorità è assicurare agli utenti del servizio la possibilità di effettuare tamponi presso le altre farmacie disponibili sul territorio, al fine di ridurre il disagio». A testimonianza dell’impegno profuso dalle farmacie, sono stati forniti alcuni dati: nel territorio regionale sono 214 le farmacie abilitate a svolgere il servizio dei Test antigenici Covid-19, solo nel mese di gennaio sono stati eseguiti in farmacia 352.841 tamponi rapidi per il monitoraggio dell’epidemia Covid-19 che ha consentito di individuare 50.344 positivi con un tasso del 14,3%, contribuendo così in modo importante alla riduzione del contagio.