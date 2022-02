Non erano bastati i Dipartimenti di prevenzione, sopraffatti dai contagi e dai tracciamenti appena Omicron è entrata a far parte della vita pandemica del Friuli Venezia Giulia. Si era sperato nella tecnologia, ma il sistema di messaggi sms gestito da Insiel è partito con il freno a mano tirato. Ora è arrivata la svolta, quella probabilmente decisiva che semplificherà la vita di migliaia di persone contagiate e in attesa di uscire dall'isolamento per tornare a scuola o al lavoro. Da oggi, infatti, ci penseranno i medici di base a firmare lo sblocco della quarantena ai loro assistiti. E il tampone sarà gratuito, anche se l'operazione sarà possibile per due categorie (pur molto ampie) di cittadini: lavoratori e studenti.



L'ITER

L'accordo ufficiale sarà firmato oggi tra la Regione e le organizzazioni sindacali che rappresentano i medici di base. Tutto nasce dalla modifica di un decreto nazionale sul quale è intervenuto il commissario Figliuolo estendendo di fatto le competenze dei medici di medicina generale. Una volta finalizzata la stretta di mano, i dottori di famiglia potranno partire. E lo faranno con i tamponi forniti dalle singole Aziende sanitarie. Si tratterà quindi di test che per l'assistito risulteranno totalmente gratuiti. E fino ad oggi non era così, perché molti medici di medicina generale avevano scelto di acquistare i tamponi in forma autonoma e li facevano pagare ai pazienti. L'adesione, così come avviene per la campagna vaccinale negli ambulatori, sarà volontaria. Ma sono già molti i medici di famiglia che hanno manifestato la loro intenzione di fornire questo servizio agli assistiti.



COME FUNZIONA

Oggi l'uscita dalla quarantena dopo un test negativo rappresenta un vero incubo per tutti i cittadini risultati contagiati. I Dipartimenti di prevenzione sono saltati da tempo e le farmacie incontrano molte difficoltà anche con i nuovi test gratuiti. Capita anche di rimanere prigionieri per diversi giorni nonostante guariti e negativi. Ecco perché l'aiuto dei medici di base sarà fondamentale. Ma come funzionerà il procedimento? Innanzitutto va precisato che il servizio sarà dedicato ai lavoratori e agli studenti di ogni ordine e grado, quindi non solo a quelli delle elementari e degli asili. Ci si potrà rivolgere al medico di base o al pediatra, e se il professionista farà parte del gruppo di chi ha accettato l'operazione, si otterrà un tampone gratuito che garantirà immediatamente lo sblocco della quarantena senza passare dai Dipartimenti di prevenzione. E anche i medici che non aderiranno all'iniziativa potranno prescrivere il test con una ricetta in bianco. In quel caso si potrà andare in farmacia e ottenerlo comunque in forma gratuita.



L'ACCUSA

Quello dello sblocco della quarantena è un argomento caldo, su cui è intervenuta anche la consigliera dei Cittadini Simona Liguori. «Studenti o intere classi non riammessi alle lezioni in presenza, anche quando le prescritte quarantene disposte nell'ambito del tracciamento scolastico sono ampiamente giunte al termine e gli studenti sono risultati negativi: segnalazioni come queste rendono l'idea di quanto il sistema scolastico sia in difficoltà nell'emergenza sanitaria. La giunta regionale deve dare ascolto a chi vive la scuola quotidianamente e risolvere al più presto queste criticità. Dopo una prima lettera aperta la scorsa settimana, il Coordinamento dei consigli d'istituto questa volta denuncia le grandi difficoltà dei Dipartimenti ad evadere le pratiche e darne comunicazione alle scuole - aggiunge Liguori, che in occasione della manovra finanziaria aveva presentato un emendamento per rafforzare proprio l'attività dei Dipartimenti di prevenzione -. Di fronte a questa situazione, però, non possono essere penalizzati né gli studenti, che già hanno già pagato duramente l'emergenza sanitaria, né i dirigenti scolastici». A tal proposito, Liguori annuncia che presenterà un atto di sindacato ispettivo per conoscere la situazione del personale dei Dipartimenti di prevenzione.