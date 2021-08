Green pass nei locali, sarà un week-end da bollino rosso: Lignano sorvegliata speciale

UDINE E LIGNANO - Stretta sui controlli in tutto il Friuli in vista del Ferragosto. A stabilirlo è stato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Udine, riunitosi ieri in vista del fine settimana clou dell’estate.



IL PROGRAMMA



Da un lato il costante monitoraggio del territorio, per evitare i classici fenomeni delittuosi come furti o rapine; dall’altro la vigilanza e la prevenzione per il rispetto delle normative anti-Covid, dall’utilizzo delle mascherine (obbligatorie al chiuso e all’aperto quando non si riesce a mantenere il metro interpersonale) al distanziamento sociale e al rischio assembramenti, con la novità più importante rappresentata dal green pass. Alla riunione, presieduta dal viceprefetto vicario, Enrico Roccatagliata, hanno partecipato il sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, il questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Alfredo Vacca, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Enrico Schena, nonché il comandante della polizia locale di Udine, in rappresentanza del Comune capoluogo, Eros Del Longo. All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, e delle specialità della polizia di Stato.



IL QUADRO



Sul tema del green pass, in particolare, sono stati ascoltati i rappresentanti delle principali associazioni di categoria che, accogliendo con soddisfazione la precisazione del ministro dell’Interno sulla non sussistenza di un obbligo di richiedere l’esibizione del documento di identità da parte del titolare dell’esercizio pubblico, hanno evidenziato l’apprezzato supporto fornito ai loro associati, interessati alla risoluzione di alcune questioni relative all’utilizzo della certificazione verde. Anche il sindaco di Lignano, Luca Fanotto, ha evidenziato come, dopo un primissimo momento di incertezza, dovuto anche alla necessità di approfondire le conoscenze sull’utilizzo del programma informatico di controllo, i titolari degli esercizi pubblici della località turistica stiano oggi operando nel rispetto delle procedure previste. Sono comunque in programma controlli a campione, come ha richiesto il ministero dell’Interno su tutto il territorio nazionale e soprattutto nei luoghi più affollati della stagione turistica.



SULLA COSTA



Lignano inoltre continuerà con il potenziamento dei servizi legati ai test rapidi a disposizione dei turisti, sia italiani che stranieri. Nel corso della riunione è stata ribadita l’importanza del rispetto della normativa che prescrive la verifica del green pass per l’accesso ad una serie di attività sociali ed economiche, non solo a tutela della salute pubblica, ma anche nell’interesse degli stessi operatori economici, ponendo l’accento sulla considerazione che si tratta di una condizione finalizzata anche a mantenere pienamente operative le attività economiche in una fase di ripresa generalizzata dell’economia nazionale.



L’ALTRO RISCHIO



Durante la riunione di ieri in Prefettura a Udine è stato anche trattato il tema della prevenzione del fenomeno degli incendi: si è convenuto sulla necessità di una sensibilizzazione da parte dei Comuni dei propri volontari di Protezione civile affinché tengano un costante monitoraggio del territorio, così da segnalare con tempestività eventuali focolai e consentire l’essenziale celerità degli interventi.