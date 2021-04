UDINE - Il clima di riaperture annunciate colpisce i giovani della provincia. Ben 38 ragazzi infatti, forse non ben consci che gli allentamenti alle restrizioni non sono ancora operativi, sono stati sanzionati in seguito a due interventi degli agenti della questura di Udine nel fine settimana.



Poco prima delle 23 di sabato, segnalazione di una festa privata nella zona sud del capoluogo. Il proprietario, aperta la porta, ha confermato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati