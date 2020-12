Non rispettano le norme anti-Covid, nella Bassa Friulana in 16 nei guai, chiosco chiuso per 5 giorni

Assembramenti e uscite di casa senza giustificazione, nella Bassa Friulana in 16 finiscono nei guai. Durante il ponte dell’Immacolata la Compagnia dei Carabinieri di Latisana ha intensificato i controlli sulle strade con l’attenzione, prevalentemente, al rispetto delle normative per contenere il contagio da Covid-19. Gli accertamenti hanno evidenziato comportamenti irregolari.

I militari della Radiomobile hanno sanzionato 4 persone, 2 a Palazzolo dello Stella perché si erano intrattenute all’esterno delle proprie abitazioni, senza giustificato motivo, dalle 22 alle 5 del giorno successivo e altre 2 a Talmassons per non aver utilizzato la mascherina. I colleghi della stazione di Lignano Sabbiadoro hanno sanzionato una persona sorpresa in strada di notte senza giustificato motivo.

A finire nei guai anche 11 persone sorprese dai carabinieri di Latisana che hanno elevato a tutti le sanzioni. Si tratta di 2 uomini a Castions di Strada per non aver rispettato l’obbligo di rimanere nella propria abitazione dalle 22 alle 5 e altri 9 a Latisana. In quest’ultima circostanza, dopo le 18, i militari sono arrivati in via Sottopovolo per un assembramento nei pressi di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sono state contestate 11 violazioni e disposta la chiusura immediata dell’attività per 5 giorni.

